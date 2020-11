Coronavirus: “Una vera svolta” un nuovo farmaco per i pazienti gravemente colpiti da Covid-19 (Di giovedì 19 novembre 2020) Alessandro Nunziati I ricercatori hanno trovato un nuovo farmaco per i pazienti infetti dal Coronavirus che si trovano in terapia intensiva, secondo uno studio condotto in 260 ospedali in tutto il mondo. Si tratta del tocilizumab, utilizzato tra l’altro per l’artrite reumatoide, che sembra abbreviare la durata della ventilazione nei pazienti. Il farmaco ha anche un effetto Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 19 novembre 2020) Alessandro Nunziati I ricercatori hanno trovato unper iinfetti dalche si trovano in terapia intensiva, secondo uno studio condotto in 260 ospedali in tutto il mondo. Si tratta del tocilizumab, utilizzato tra l’altro per l’artrite reumatoide, che sembra abbreviare la durata della ventilazione nei. Ilha anche un effetto Impronta Unika.

