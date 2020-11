Coronavirus | ultime notizie | in Italia altri 36 176 con 250 186 tamponi e 653 morti

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il quadro epidemiologico di giovedì 19 novembre.106 ricoveri e 42 terapie intensive. In Lombardia si superano i 20mila decessi

Corriere : «La cosa più tragica è vederli morire increduli: continuano a dire che il coronavirus non esiste anche mentre li st… - fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo: 14 tra medici e infermieri positivi nelle… - Agenzia_Ansa : In Italia sono 37.255 i nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Herbert403 : Coronavirus, 36.176 nuovi casi e 653 morti nelle ultime 24 ore - ErasmoPartenope : RT @AndFranchini: Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19- -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 19 novembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 36.176 ...Sono 36.176 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, 653 i decessi. Il totale dei casi registrati sale dunque a 1.308.528. Sono 250.186 i ...