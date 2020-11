Coronavirus, Ue: “Contratti attivi per 5 vaccini, prime autorizzazioni per BioNTech e Moderna già a dicembre” (Di giovedì 19 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 19 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

elena_cauc : RT @SensoDiNausea: Tampone e vaccino, fatti da società private che stanno incassando miliardi, sono lo strumento per liberarci dal coronavi… - KoenigLaurin : RT @SensoDiNausea: Tampone e vaccino, fatti da società private che stanno incassando miliardi, sono lo strumento per liberarci dal coronavi… - fracchio_ : RT @SensoDiNausea: Tampone e vaccino, fatti da società private che stanno incassando miliardi, sono lo strumento per liberarci dal coronavi… - gael99 : RT @SensoDiNausea: Tampone e vaccino, fatti da società private che stanno incassando miliardi, sono lo strumento per liberarci dal coronavi… - lucab962 : RT @SensoDiNausea: Tampone e vaccino, fatti da società private che stanno incassando miliardi, sono lo strumento per liberarci dal coronavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Contratti Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera