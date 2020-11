Coronavirus, Toti: “In Liguria Rt a 0,9, la zona rossa sarebbe ingiustificabile” (Di giovedì 19 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 19 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

nicocomix : Toti, impara a leggere i grafici! #Nicocomix #totivergogna #Toti #GiovanniToti #Bucci #Liguria #RegioneLiguria… - juanmjm : E 2 - BiribissiBlog : #CAMBIAMO, MA NON CAMBIA MAI NIENTE: #Toti nomina i vertici del partito in #Regione #Liguria Ma i malpancisti rimpr… - demian_online : RT @Miti_Vigliero: Cooosa??? Ore 20.19 - Toti: «Verso la chiusura dei primi reparti Covid in Liguria» - MarioGuglielmi : Coronavirus, Toti: “sciopero del pubblico impiego, in piena pandemia, lascia perplessi” -