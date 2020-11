Coronavirus Toscana: al via la distribuzione dei tamponi antigenici in farmacia (Di giovedì 19 novembre 2020) Inizia da oggi in Toscana il percorso di distribuzione dei tamponi antigenici rapidi per medici e pediatri di famiglia in farmacia, ossia di quei tamponi in grado di dare il risultato dopo 20 minuti. ... Leggi su lanazione (Di giovedì 19 novembre 2020) Inizia da oggi inil percorso dideirapidi per medici e pediatri di famiglia in, ossia di queiin grado di dare il risultato dopo 20 minuti. ...

repubblica : Coronavirus, Campania e Toscana diventano rosse, salgono a nove le regioni arancioni - regionetoscana : #covid19 Dati Toscana #16novembre ?? 2433 nuovi casi ?? 15.527 tamponi ?? 2061 ricoverati (+53 da ieri) ?? 284 tera… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #12novembre ??1932 nuovi casi ??15786 tamponi ??1909 ricoverati (+35 da ieri) ?? 256 ter… - SmorfiaDigitale : Bollettino Coronavirus: i contagi Covid in Toscana del 19 novembre - La Nazione - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: 1972 nuovi casi e 51 morti. Il bollettino del 19 novembre -