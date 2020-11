Coronavirus Sicilia, il bollettino del 19 novembre 2020: 1.698 nuovi casi. La situazione a Palermo… (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 1.698 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 10.774 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 19 novembre 2020. Al momento in terapia intensiva ci sono 227 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.505. In isolamento domiciliare 29.024 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 835.534 tamponi.I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo: 512, Catania 441, Messina 264, Ragusa 192, Trapani 166, Siracusa 77, Agrigento 84, Caltanissetta 74, Enna 61. Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 1.698 icontagi registrati insu 10.774 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 19. Al momento in terapia intensiva ci sono 227 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.505. In isolamento domiciliare 29.024 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 835.534 tamponi.Ipositivi sono così distribuiti per province: Palermo: 512, Catania 441, Messina 264, Ragusa 192, Trapani 166, Siracusa 77, Agrigento 84, Caltanissetta 74, Enna 61.

