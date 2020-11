(Di giovedì 19 novembre 2020) Ancoranel capoluogo siciliano.L'emergenza danon intende rallentare e l'amministrazione comunale si muove di conseguenza. Il Sindaco Di, Leoluca Orlando, ha emanato una nuova ordinanza che estende per i giorni 21, 22, 28 e 29 novembre 2020 dalle ore 5.00 alle ore 22.00 il divieto di stazionamento da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari, in tutto il litorale ivi comprese spiagge, coste, aree verdi aperte al pubblico, ancorché oggetto di concessione demaniale, e fatta comunque salva la specifica disciplina delle aree portuali. La precedente ordinanza (la n.151 dell'11 novembre scorso) che detta misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 ed individua le aree di applicazione viene integralmente confermata.SICILIA: AGGIORNAMENTI ...

fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo: 14 tra medici e infermieri positivi nelle… - WiAnselmo : #Coronavirus #Palermo, divieti in spiaggia nel weekend: ecco la situazione - Mediagol : #Coronavirus #Palermo, divieti in spiaggia nel weekend: ecco la situazione - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Coronavirus Sicilia: 1.871 positivi: 512 Palermo e 192 Ragusa - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Coronavirus Sicilia: 1.871 positivi: 512 Palermo e 192 Ragusa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Palermo

In queste ore alcuni scatti realizzati dalla nota fotografa palermitana Letizia Battaglia hanno creato non poche polemiche sui social. Le immagini ritraggono due bambine, a Palermo in piazza San Domen ...Sono 4 i pazienti ricoverati oggi per Coronavirus a fronte dei complessivi 1871 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato dei ricover ...