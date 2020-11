Coronavirus | OMS | “Il contagio rallenta in Europa | le misure funzionano”

Leggi su blogo

(Di giovedì 19 novembre 2020) Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’, durante uno dei suoi incontri con la stampa per fornire aggiornamenti sull’andamento delnel Vecchio continente, ha detto che “grazie all’adesione al comportamento di riduzione del rischio” i nuovi casi settimanali “sono diminuiti “da oltre 2 milioni a circa 1,8 milioni di casi la scorsa settimana”. Secondo Kluge questo è un segnale piccolo, ma comunque da tenere in considerazione, poi ha lanciato un appello: Esorto chi ha la forza e la capacità di farlo, a continuare e ad affrontare la sfida con cui la nostra società e il nostro stile di vita devono misurarsi. Intanto in Italia il governo è alle prese con la preparazione di un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale, dal 3 dicembre, si punta ad allentare un po’ le ...