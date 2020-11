Coronavirus | Oms | “Con uso della mascherina al 95% non servirebbero i lockdown”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Non è una “panacea e servono anche altre misure”, ma se l’uso delle mascherine raggiungesse il 95%, i lockdown non sarebbero necessari. Se invece l’utilizzo di queste protezioni è pari o inferiore al 60%, è difficile evitare le chiusure”. Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondialesanità per l’Europa, durante un incontro in cui ha aggiornato sulla situazione di Covid-19 nel Vecchio continente, conferma quanto sia necessario l’utilizzoper frenare la diffusione del contagio. Un dispositivo di protezione individuale che ora anche l’Accademia reale svedese delle Scienze, che assegna i premi Nobel per la fisica e la chimica, riconosce come cruciale per ridurre le infezioni da Covid19. Nel Paese che non ha imposto alcun lockdown ma che in queste settimane sta registrando l’accelerazione delle ...