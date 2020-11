Coronavirus, news. Oggi vertice governo-regioni per parametri su zone di rischio. LIVE (Di giovedì 19 novembre 2020) Il membro del Cts assicura: "Il commissario Arcuri sta facendo un gran lavoro e c'è un piano di distribuzione ben avanzato". Oggi vertice governo-regioni sui parametri che definiscono le zone di rischio. Lombardia e Piemonte chiedono di passare alla zona arancione. Supera intanto quota 56 milioni il numero di contagi registrati nel mondo dall'inizio della pandemia Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 novembre 2020) Il membro del Cts assicura: "Il commissario Arcuri sta facendo un gran lavoro e c'è un piano di distribuzione ben avanzato".suiche definiscono ledi. Lombardia e Piemonte chiedono di passare alla zona arancione. Supera intanto quota 56 milioni il numero di contagi registrati nel mondo dall'inizio della pandemia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport CORONAVIRUS, Del Bono: la presenza di Brescia in zona rossa non è giustificata dai dati

“La Lombardia orientale – mi riferisco alle province di Brescia, Bergamo e Cremona, il territorio che a marzo ha pagato un tributo impressionante di vite umane e un numero altissimo di pazienti negli ...

CORONAVIRUS, Caparini contro Del Bono sulla zona rossa: Rt di Brescia superiore a Milano

“Sono sicuro che il sindaco di Brescia è stato frainteso, per quattro motivi. Primo, conoscendo la sua formazione politica non può aver fatto dichiarazioni così discriminatorie al punto da segregare i ...

