Coronavirus, news. Il bollettino: 36.176 nuovi casi su 250.186 tamponi, 653 decessi. LIVE (Di giovedì 19 novembre 2020) Boccia: non escludo altre regioni rosse. Il ministro per gli Affari Regionali precisa: "Le regioni che sono state rosse, nella settimana di attenzione possono e potranno allentare le misure in alcune province". Conte sul Natale: "Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva". Nuovo Dpcm in vista per le feste: potrebbero riaprire negozi e ristoranti. Gualtieri: "Entro fine novembre bozza piano Recovery alle Camere" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 novembre 2020) Boccia: non escludo altre regioni rosse. Il ministro per gli Affari Regionali precisa: "Le regioni che sono state rosse, nella settimana di attenzione possono e potranno allentare le misure in alcune province". Conte sul Natale: "Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva". Nuovo Dpcm in vista per le feste: potrebbero riaprire negozi e ristoranti. Gualtieri: "Entro fine novembre bozza piano Recovery alle Camere"

enpaonlus : La pandemia da coronavirus non ha chiuso i wet market, la videoinchiesta nell’inferno dei mercati cin…… - trentinovolley : ?? | COMUNICATO UFFICIALE Il Capitano Simone #Giannelli positivo al #coronavirus ?? - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - 1956lia : Coronavirus, 201 i medici deceduti in Italia. Ventidue solo nella seconda ondata - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus Protezione Civile #19novembre: i dati ufficiali -