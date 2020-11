Coronavirus | news Il bollettino | 36 176 nuovi casi su 250 186 tamponi | 653 decessi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 19 novembre 2020) I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 42 (ora 3.712), gli ordinari di 106 (ora 33.610). Rapporto positivi/test al 14,4%. Conte sul Natale: "Una socialità scatenata significherebbe pagare un innalzamento brusco della curva". Arcuri: "Auspico la vaccinazione di gran parte della popolazione entro settembre 2021". Nuovo Dpcm per le feste: potrebbero riaprire negozi e ristoranti. Vertice governo-regioni, i parametri del monitoraggio non cambiano fino al 3 dicembre. Ipotesi dl Ristori quater la prossima settimana