Coronavirus, New York Times dà ragione a Donald Trump: “Giusto tenere aperte le scuole, i dem hanno sbagliato” (Di giovedì 19 novembre 2020) La presa di posizione è tanto clamorosa quanto insolita e riconosce al presidente uscente, fortemente criticato per la gestione della pandemia di Coronavirus, il merito di avere a lungo insistito in questi mesi di tenere aperte le scuole. Il plauso arriva dal New York Times, il quotidiano americano liberal per eccellenza, da sempre durissimo nei confronti del tycoon e che ha intensificato gli attacchi dopo le presidenziali del 3 novembre. Nel giorno in cui New York, fortemente colpita nella prima ondata, decide di chiudere le scuole, un editoriale a firma del premio Pulitzer Nicholas Kristof riconosce che il tycoon “aveva ragione, e molti Democratici torto” nel voler tenere le scuole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) La presa di posizione è tanto clamorosa quanto insolita e riconosce al presidente uscente, fortemente criticato per la gestione della pandemia di, il merito di avere a lungo insistito in questi mesi dile. Il plauso arriva dal New, il quotidiano americano liberal per eccellenza, da sempre durissimo nei confronti del tycoon e che ha intensificato gli attacchi dopo le presidenziali del 3 novembre. Nel giorno in cui New, fortemente colpita nella prima ondata, decide di chiudere le, un editoriale a firma del premio Pulitzer Nicholas Kristof riconosce che il tycoon “aveva, e molti Democratici torto” nel volerle...

