Coronavirus | nel Lazio l’indice Rt scendo a 0 | 9

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

Stabili a 7.453 i contagi in Lombardia, in aumento da 3.281 quelli in Piemonte dove però si è passati da 17mila a 41mila tamponi. Inarrestabile la corsa del virus in Alto Adige, 13 decessi in 24 ore ...(Teleborsa) - Un'interruzione simultanea sia della CIG-Covid sia del blocco dei licenziamenti dovrebbe essere valutata con estrema cautela al fine di evitare possibili brusche cadute (i cosiddetti cli ...