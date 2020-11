Coronavirus, medici specializzandi nel limbo tra contratti solo per pochi e orari fuorilegge. E la burocrazia rallenta le nuove graduatorie (Di giovedì 19 novembre 2020) Sospesi nel limbo tra chi li considera studenti e chi professionisti, i medici specializzandi erano in corsia nelle fasi più dure dell’emergenza Covid, ma spesso senza poter godere di un contratto di lavoro. “Gli specializzandi sono medici, non studenti, è ingiusto trattarli come tali”, dice a Ilattoquotidiano.it Stefano Magnone, segretario regionale lombardo del sindacato dei medici e dirigenti sanitari Anaao Assomed, che da anni chiede di “valorizzare” i colleghi più giovani, “il futuro del sistema sanitario nazionale”. Come in tutti i settori – denunciano le associazioni degli specializzandi – l’emergenza ha messo in luce tutte le criticità del sistema, dalla mancanza cronica di personale agli orari di lavoro, fino ai “contratti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Sospesi neltra chi li considera studenti e chi professionisti, ierano in corsia nelle fasi più dure dell’emergenza Covid, ma spesso senza poter godere di un contratto di lavoro. “Glisono, non studenti, è ingiusto trattarli come tali”, dice a Ilattoquotidiano.it Stefano Magnone, segretario regionale lombardo del sindacato deie dirigenti sanitari Anaao Assomed, che da anni chiede di “valorizzare” i colleghi più giovani, “il futuro del sistema sanitario nazionale”. Come in tutti i settori – denunciano le associazioni degli– l’emergenza ha messo in luce tutte le criticità del sistema, dalla mancanza cronica di personale aglidi lavoro, fino ai “...

