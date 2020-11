Coronavirus | Luca Zaia prudente per le feste | ma il test rapido americano non è la soluzione

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ci vorrebbe «la sfera della verità», sostiene un lucidodurante l’odierna conferenza stampa, per programmare le prossime vacanze estive 2021, figuriamoci quelle natalizie che sono dietro all’angolo. Considerando l’attuale situazione riguardo l’emergenza Covid19, invita la popolazione a un maggior rispetto delle regole e della prevenzione, sconsigliando gli assembramenti, per poterggiare un Natale «quasi normale» e magari con l’ausilio di unda fare prima del cenone. Ecco, ma forse è meglio non dare false speranze., che pochi giorni fa aveva proposto unitaliano bocciato da Crisanti, si riferisce alLucira da poco approvato dalla Food ...