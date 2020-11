Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Alcuni parametri sono molto complicati e 4-5 sono più importanti di altri” (Di giovedì 19 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 19 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

PivaEdoardo : ascoltatelo lui non è uno ZANGRILLOMAN - carseri : RT @IlMattinoFoggia: #Coronavirus L'infettivologo @unifg Locaputo: «Parametri per la definizione delle #zonerosse usati per scopi politic… - IlMattinoFoggia : #Coronavirus L'infettivologo @unifg Locaputo: «Parametri per la definizione delle #zonerosse usati per scopi poli… - ginoauricchio : Coronavirus, petizione online contro l'infettivologo Matteo Bassetti - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: altro che #NATALE, per l'infettivologo #Massimo #GALLI potrebbe essere necessario un #LOCKDOWN… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’infettivologo Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera