(Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 2.697 ipositivi dinella Regionea fronte di oltre 27mila tamponi. Il rapporto tamponi/positivial 10%. Cresce, rispetto a ieri, di 47 unità il numero dei pazienti ricoverati in ospedale e di 11 il dato relativo alle terapie intensive. Importante anche il valore RT che scende a 0.9 come comunicato poco fa dall’Assessore Regionale alla Sanità del. Leggi anche:, la mappa dei contagi nei quartieri di Roma: Torre Angela, Centocelle, Primavalle le zone più colpite al 192020 «Diminuisce il tempo mediano tra la data di inizio sintomi e la data di diagnosi da 4 a 2 giorni. Bene l’indicatore del totale risorse umane dedicate all’attività di tracciamento. Il tasso di ...

Avvenire_Nei : Coronavirus. Studio choc nel Lazio: nei tre mesi di lockdown triplicati i nati morti - RegioneLazio : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #19novembre. #SaluteLazio - CorriereCitta : Coronavirus Lazio: oggi 2.697 nuovi casi e 61 morti, i dati del 19 novembre. RT torna sotto l’1 - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio: Rt a 0.9 ma aumentano i ricoveri. Occupati 32% posti terapia intensiva e 49% di quelli ordinar… - Meta_Magazine : #coronavirus , bollettino della Regione Lazio del 19 Novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

Alla Questura di Latina c’è già un elenco con i primi 27 nomi: cittadini di Napoli o del Casertano che hanno attraversato il confine col Lazio per farsi curare in un ospedale ...Saldo positivo per Civitavecchia nel nuovo report di Regione Lazio e Asl Roma sul Covid-19. Sei, tutte sintomatiche, le persone che hanno contratto il virus. Tantissimi, invece, i guariti, che oggi ...