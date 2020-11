Coronavirus, la Lombardia supera i 20mila decessi: oggi 7453 nuovi contagi e 165 morti (Di giovedì 19 novembre 2020) in Lombardia, il bollettino di oggi, 19 novembre 2020 : sono 7453 i nuovi casi con 37.595 tamponi effettuati. I nuovi decessi sono 165 , con il totale da inizio emergenza che ha superato il triste ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 novembre 2020) in, il bollettino di, 19 novembre 2020 : sonocasi con 37.595 tamponi effettuati. Isono 165 , con il totale da inizio emergenza che hato il triste ...

Open_gol : Donati per l’ospedale in Fiera e mai utilizzati: Moncler chiede (e ottiene) la restituzione di 10 milioni da Region… - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati oggi sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20%. I guariti/dimess… - RegLombardia : #LNews Oggi, per la prima volta dal dall'inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno n… - infoitinterno : Bollettino Coronavirus a Milano e in Lombardia: calano i ricoverati per la prima volta - infoitinterno : Coronavirus Lombardia, bollettino di oggi 19 novembre: 7.453 contagi e 165 morti, calano i ricoveri -