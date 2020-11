Coronavirus | la curva frena | i nuovi positivi sono il 14 | 45% dei testati Ancora 653 morti

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Sono 36.176 i nuovi casi da coronavirus registrati da ieri in Italia a fronte di 250.186 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e positivi è del 14,45%, un dato che conferma il trend in diminuzione degli ultimi giorni (ieri 14,6%, martedi’ 15,4%, la scorsa settimana spesso intorno al 17%).

Fondamentali, ancora una volta, i numeri dell'emergenza coronavirus. Ieri su 34.283 casi accertati ... il presidente Gimbe Nino Cartabellotta - non hanno appiattito la curva dei contagi, che continua ...Napoli, 19 Novembre - "Tra meno di una settimana, il 24 novembre prossimo, riprenderanno in Campania le lezioni in presenza dei primi due anni scolastici delle scuole elementari oltre che dell'infanzi ...