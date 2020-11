Coronavirus | la curva dei nuovi contagiati non si arresta Gimbe | allentare misure per Natale avrebbe conseguenze gravi

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 36.176 (34.282 ieri) icasi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore e 653 (753 ieri) i decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 761.671, di questi, 724.349 si trovano in isolamento domiciliare, 33.610 sono ricoverati con sintomi e 3.712 (+42) si trovano in terapia intensiva. Ancora in calo, seppur lieve, la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva al 14,4 mentre ieri era del 14,5. La regione con il maggior numero di contagi resta la Lombardia (+7.453), segue il Piemonte (+5.349), il Veneto (+3.753), la Campania (+3.334), il Lazio (+2.697), e l'Emilia Romagna (+2.160)."Se da lato i rallentamenti dell`ultima settimana rappresentano indubbiamente un segnale positivo dall`altro è fondamentale rilevare che le curve dei casi attualmente positivi, di ...