Coronavirus Italia, il bollettino del 19 novembre: 36.176 nuovi casi, salgono a 653 i decessi (Di giovedì 19 novembre 2020) bollettino diramato dal Ministero della Salute relativamente alla situazione dei contagi da Coronavirus, aggiornato all’8 settembre 2020, disegna un quadro in Italia abbastanza preoccupante.Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 36.176 (ieri erano stati 34.283, il totale sale a 1.308.528). I morti sono 653 (47.870 da inizio pandemia). I tamponi effettuati sono 250.186, circa 15mila in più rispetto a ieri. È stabile il trend sull'incidenza dei positivi rispetto al numero di test effettuati: è del 14,4% mentre ieri il dato si attestava sul 14,6%. I guariti sono stati 498.987 (+17.020 da ieri).Coronavirus Sicilia, il bollettino del 19 novembre 2020: 1.698 nuovi casi. La situazione a Palermo…Coronavirus, Conte: ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020)diramato dal Ministero della Salute relativamente alla situazione dei contagi da, aggiornato all’8 settembre 2020, disegna un quadro inabbastanza preoccupante.Nelle ultime 24 ore icontagi sono stati 36.176 (ieri erano stati 34.283, il totale sale a 1.308.528). I morti sono 653 (47.870 da inizio pandemia). I tamponi effettuati sono 250.186, circa 15mila in più rispetto a ieri. È stabile il trend sull'incidenza dei positivi rispetto al numero di test effettuati: è del 14,4% mentre ieri il dato si attestava sul 14,6%. I guariti sono stati 498.987 (+17.020 da ieri).Sicilia, ildel 192020: 1.698. La situazione a Palermo…, Conte: ...

Agenzia_Ansa : #Puglia; #Coronavirus, ambulanze in coda al pronto soccorso di San Giovanni Rotondo. L'operatore sanitario 'Qui e'… - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - infocamere : Per favorire l'#innovazione dopo #Covid_19 anche il #cassettodigitale ?? - giovannicoviel1 : RT @twittopolis: #19novembre oggi in Italia sono guarite 17.024 persone dal Coronavirus. - twittopolis : #19novembre oggi in Italia sono guarite 17.024 persone dal Coronavirus. -