Coronavirus, Italia guarda la Gb! Il governo inglese stanzia 340 milioni per lo sport. Ma il calcio sta alla finestra (Di giovedì 19 novembre 2020) Il governo britannico ha previsto un pacchetto d'aiuti pari a 340 milioni di euro.Mentre in Italia le varie leghe degli sport minori chiedono a gran voce aiuti economici al governo, in Inghilterra ci si muove concretamente. Il governo britannico ha, infatti, stanziato un pacchetto di aiuti per sostenere economicamente gli sport che più stanno soffrendo a causa della pandemia, escludendo però il calcio. Dal rugby all'ippica, dal tennis al netball, ma anche basket, hockey su ghiaccio, badminton e persino le corse dei cani: tutte queste discipline sportive riceveranno dal governo nelle prossime settimane milioni di sterline per compensare - almeno in parte - le perdite accumulate dalle ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) Ilbritannico ha previsto un pacchetto d'aiuti pari a 340di euro.Mentre inle varie leghe degliminori chiedono a gran voce aiuti economici al, in Inghilterra ci si muove concretamente. Ilbritannico ha, infatti,to un pacchetto di aiuti per sostenere economicamente gliche più stanno soffrendo a causa della pandemia, escludendo però il. Dal rugby all'ippica, dal tennis al netball, ma anche basket, hockey su ghiaccio, badminton e persino le corse dei cani: tutte queste disciplineive riceveranno dalnelle prossime settimanedi sterline per compensare - almeno in parte - le perdite accumulate dalle ...

Agenzia_Ansa : #Puglia; #Coronavirus, ambulanze in coda al pronto soccorso di San Giovanni Rotondo. L'operatore sanitario 'Qui e'… - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 novembre: 36.176 nuovi casi e 653 morti - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Covid, in Italia 36.176 nuovi casi e 653 morti - CorriereUmbria : L'analisi dell'infettivologo: 'A marzo e ad aprile chiunque arrivasse in ospedale con un tampone positivo, anche se… -