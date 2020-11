Coronavirus, in Sicilia rallentano i contagi e frenano i ricoveri (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Lieve aumento dei casi di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore si contano infatti 1.871 nuovi contagiati contro i 1.837 di ieri, ciò nonostante il numero dei tamponi: 11.470. Lieve flessione dei decessi, 40 oggi contro i 44 di ieri. Dato che porta il numero totale dei morti a 1.055. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità. Il totale degli attualmente positivi in Sicilia è di 33.581 (+1.479), 31.809 si trovano al momento in isolamento domiciliare. rallentano intanto i dati sul fronte ospedaliero: i nuovi ricoverati sono 4, portando il numero a 1.532; stabili le terapie intensive a 240. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Lieve aumento dei casi diin. Nelle ultime 24 ore si contano infatti 1.871 nuoviati contro i 1.837 di ieri, ciò nonostante il numero dei tamponi: 11.470. Lieve flessione dei decessi, 40 oggi contro i 44 di ieri. Dato che porta il numero totale dei morti a 1.055. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità. Il totale degli attualmente positivi inè di 33.581 (+1.479), 31.809 si trovano al momento in isolamento domiciliare.intanto i dati sul fronte ospedaliero: i nuovi ricoverati sono 4, portando il numero a 1.532; stabili le terapie intensive a 240. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

