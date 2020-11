Coronavirus, in Lombardia +165 nuove vittime. Sono 7.453 i nuovi casi. Fontana: «Da inizio nuova ondata, il totale dei ricoveri segna -32» (Di giovedì 19 novembre 2020) Il bollettino del 19 novembre In Lombardia salgono a +7.453 i nuovi casi di contagio da Coronavirus. Il totale degli attualmente positivi dall’inizio dell’emergenza è di 155.580 unità. I dati arrivano a fronte di un incremento di +37.595 tamponi. Sono +165 i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore (ieri erano +182); dallo scoppio della pandemia la Regione ha registrato 20.015 vittime. Nelle terapie intensive, ad oggi, Sono ricoverati 915 pazienti. In 24 ore il numero di persone ricoverate con sintomi è passato da 8.323 a 8.291. Le persone guarite e dimesse Sono in tutto 172.847. Ci Sono 146.374 pazienti in isolamento domiciliare. Il governatore della Regione Attilio ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 novembre 2020) Il bollettino del 19 novembre Insalgono a +7.453 idi contagio da. Ildegli attualmente positivi dall’dell’emergenza è di 155.580 unità. I dati arrivano a fronte di un incremento di +37.595 tamponi.i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore (ieri erano +182); dallo scoppio della pandemia la Regione ha registrato 20.015. Nelle terapie intensive, ad oggi,ricoverati 915 pazienti. In 24 ore il numero di persone ricoverate con sintomi è passato da 8.323 a 8.291. Le persone guarite e dimessein tutto 172.847. Ci146.374 pazienti in isolamento domiciliare. Il governatore della Regione Attilio ...

