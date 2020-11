Coronavirus: in Lombardia 165 morti e 7.453 positivi, il 19,8% dei tamponi (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Con 37.595 tamponi processati, sono 7.453 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, per un rapporto del 19,8%, che scende di poco rispetto al 20% di ieri. I guariti e i dimessi sono in tutto 3.791. Il totale dei decessi sale oggi a 20.015 con 165 nuovi decessi in 24 ore. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Con 37.595processati, sono 7.453 i nuovial Covid-19 in, per un rapporto del 19,8%, che scende di poco rispetto al 20% di ieri. I guariti e i dimessi sono in tutto 3.791. Il totale dei decessi sale oggi a 20.015 con 165 nuovi decessi in 24 ore.

Open_gol : Donati per l’ospedale in Fiera e mai utilizzati: Moncler chiede (e ottiene) la restituzione di 10 milioni da Region… - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati oggi sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20%. I guariti/dimess… - RegLombardia : #LNews Oggi, per la prima volta dal dall'inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno n… - MarioRo22315926 : RT @TgrRai: #Coronavirus, le regioni con più casi in 24 ore: 1. #Lombardia 7.453 (su 10.103.969 ab.), 2. #Piemonte 5.349 (su 4.341.375 ab.)… - Super__Marti : RT @RegLombardia: #LNews Diminuisce il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi (-32), i tamponi effettuati sono 37.595 e 7.453 i nu… -