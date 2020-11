Coronavirus, in Lazio test rapidi nelle farmacie: “Un servizio essenziale per la cittadinanza” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Da oggi nelle farmacie del Lazio si potranno fare test sierologici e antigienici. Credo che in questo momento sia un servizio utile ed essenziale per la popoLazione. Grazie al Comune di Roma abbiamo potuto montare gratuitamente dei gazebo”. Così Vladimiro Grieco, uno dei primi farmacisti che da oggi ha iniziato a effettuare test sierologici e antigienici ai cittadini in seguito all’attivazione del protocollo di sicurezza, necessario per il contact tracing. “Il paziente dovrà prenotare un appuntamento telefonicamente con la farmacia. Poi, con tutti i dispositivi di sicurezza e previo accertamento di una temperatura idonea, potrà effettuare i test. I dati saranno inseriti nel portale che comunica con la Regione. Il risultato ci sarà in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Da oggidelsi potranno faresierologici e antigienici. Credo che in questo momento sia unutile edper la popone. Grazie al Comune di Roma abbiamo potuto montare gratuitamente dei gazebo”. Così Vladimiro Grieco, uno dei primi farmacisti che da oggi ha iniziato a effettuaresierologici e antigienici ai cittadini in seguito all’attivazione del protocollo di sicurezza, necessario per il contact tracing. “Il paziente dovrà prenotare un appuntamento telefonicamente con la farmacia. Poi, con tutti i dispositivi di sicurezza e previo accertamento di una temperatura idonea, potrà effettuare i. I dati saranno inseriti nel portale che comunica con la Regione. Il risultato ci sarà in ...

