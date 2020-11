Coronavirus in Italia | il bollettino del 19 novembre | +653 morti per Covid

(Di giovedì 19 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 36.176 positivi alsu 250.186 test effettuati. Rispettivamente, +1.894 infetti e +15.352 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre +106 ricoveri, +42 pazienti in terapia intensiva e diminuiscono le guarigioni, 17.020 guariti (-7.149 dai dati di ieri). In 24h sono morte 653 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 18: +753perNel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione: 1.308.528 dall’inizio dalla pandemia, di cui 47.870.Le persone attualmente positive sono ...

Stabili a 7.453 i contagi in Lombardia, in aumento da 3.281 quelli in Piemonte dove però si è passati da 17mila a 41mila tamponi. Inarrestabile la corsa del virus in Alto Adige, 13 decessi in 24 ore ...Fabrizio Boldrini, direttore del Coeso, prenderà parte come relatore al webinar di oggi su Salute e Welfare responsabile organizzato da numerose università italiane. Rsa e medicina territoriale, assis ...