Coronavirus in Italia: 36.176 nuovi casi, vittime in calo (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Numeri ancora preoccupanti che però confermano un rallentamento della curva epidemica in Italia, dove nelle ultime 24 ore, si sono registrati 36.176 nuovi casi di Covid, circa duemila in più rispetto a ieri – a fronte però di 250.186 tamponi, circa 15mila in più – che portano il totale a 1.308.528. In calo anche il numero delle vittime, 653, da inizio epidemia 47.870. Stabile il trend sull'incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: è del14,4% mentre ieri il dato si attestava sul 14,6%. Frena ancora l'aumento dei ricoveri nelle terapie intensive: secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono 42 i nuovi pazienti, per un totale nelle rianimazioni che è arrivato a 3.712.

