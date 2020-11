Coronavirus | in Italia 36 176 nuovi casi e 653 morti

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ancora in aumento, anche se di poco, idiin. Sono infatti 36.176 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 34.283) e ciò a fronte di un incremento dei tamponi effettuati, più di 250 mila. Calano i decessi: inelle ultime 24 ore sono 653 (eri erano stati 753). Crescono di 18.303 gli attualmente positivi, portando il dato a 761.671, mentre i guariti sono in 24 ore sono 17.020. E' quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Sul versante ospedaliero, si evidenzia un lieve incremento dei dati: oggi infatti si registra un aumento di 106 ricoverati portando il totale a 33.610, di questi 3.712 (+42) si trovano nelle terapie intensive. Coloro che sono in isolamento domiciliare sono invece 724.349. La regione più colpita anche oggi si conferma ...

Stabili a 7.453 i contagi in Lombardia, in aumento da 3.281 quelli in Piemonte dove però si è passati da 17mila a 41mila tamponi. Inarrestabile la corsa del virus in Alto Adige, 13 decessi in 24 ore ...Fabrizio Boldrini, direttore del Coeso, prenderà parte come relatore al webinar di oggi su Salute e Welfare responsabile organizzato da numerose università italiane. Rsa e medicina territoriale, assis ...