Coronavirus in Irpinia, sono 138 i positivi di oggi: altri 12 ad Avellino (Di giovedì 19 novembre 2020) L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.500 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 138 persone: - 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; - 4, residenti nel comune di Ariano ... Leggi su avellinotoday (Di giovedì 19 novembre 2020) L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.500 tamponi analizzati,risultate positive al COVID 138 persone: - 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; - 4, residenti nel comune di Ariano ...

occhio_notizie : #Coronavirus in #Irpinia, 138 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore: il bollettino di oggi 19 novembre - MercoglianoNews : Coronavirus, 8 nuovi contagi a Mercogliano e 138 in Irpinia su 1.500 tamponi - - GazzettAvellino : Coronavirus, in Irpinia calano i contagi ma 5 decessi nelle ultime 24 ore. - MorraDeSanctis : #Avvisi #Comune #MorraDeSanctis assistenza domiciliare farmaci e screening #COVID?19 #Pandemia #Coronavirus… - bassairpinia : Coronavirus. Potenziato il servizio di Call-Center, attivo il numero unico 0825.877874. - -