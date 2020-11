Coronavirus in Germania, aumentano i casi ma Angela Merkel ha le mani legate (Di giovedì 19 novembre 2020) Anche la Germania vive la seconda ondata del Coronavirus. Mentre i casi aumentano, la cancelliera Angela Merkel sembra avere le mani legate sulla possibilità di inserire nuove restrizioni. La Germania travolta dal Coronavirus. Aveva retto bene la prima ondata della pandemia, pur con numeri altissimi; ma la nazione di Angela Merkel poteva contare su un L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Anche lavive la seconda ondata del. Mentre i, la cancellierasembra avere lesulla possibilità di inserire nuove restrizioni. Latravolta dal. Aveva retto bene la prima ondata della pandemia, pur con numeri altissimi; ma la nazione dipoteva contare su un L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

davidefaraone : Il vaccino contro il coronavirus Pfizer-Biontec, risultato efficace nel 90% dei casi, è stato scoperto da Ugur Sahi… - petergomezblog : #Coronavirus, crescono ancora i contagi in Germania: 23.542 positivi e 218 morti in 24 ore - Corriere : Perché in Germania si muore meno? I segreti del modello Merkel - TuttoQuaNews : RT @europea_lk: La situazione in Germania non sta migliorando come si sperava. La Cancelliera Merkel e i Ministerpräsidenten dei Länder sta… - StefaniaFalone : RT @jeperego: #Germania 22.609 nuovi casi #Covid_19, circa 5000 casi in più rispetto a ieri (17.561). Il picco della seconda ondata era s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania CORONAVIRUS: GERMANIA, il GOVERNO tedesco fa una CAMPAGNA PUBBLICITARIA geniale contro il COVID. Il VIDEO iLMeteo.it Francia: Ey, nel 2020 calo degli investimenti stranieri tra il 35 e il 40 per cento

Parigi, 19 nov 10:09 - (Agenzia Nova) - A causa della crisi provocata dal coronavirus quest'anno la Francia registrerà ... di consulenza Ernst & Young (Ey), secondo il quale nel 2021 la Germania sarà ...

Il colosso tedesco dell'acciaio Thyssen annuncia 11mila esuberi per coronavirus

"Affronteremo questo problema insieme ai rappresentanti dei lavoratori a livello locale e troveremo strumenti adeguati, a seconda delle dimensioni e della gravità della situazione economica" dice il C ...

Parigi, 19 nov 10:09 - (Agenzia Nova) - A causa della crisi provocata dal coronavirus quest'anno la Francia registrerà ... di consulenza Ernst & Young (Ey), secondo il quale nel 2021 la Germania sarà ..."Affronteremo questo problema insieme ai rappresentanti dei lavoratori a livello locale e troveremo strumenti adeguati, a seconda delle dimensioni e della gravità della situazione economica" dice il C ...