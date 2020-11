Coronavirus, il ministro Boccia: “Non escludo altre regioni rosse”. Poi replica ai governatori: “I 21 parametri per ora non si cambiano” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non escludo che possano esserci altre regioni rosse“. Alla vigilia della nuova riunione tra l’Istituto superiore di sanità e la cabina di regia, convocata venerdì per analizzare i nuovi dati sul monitoraggio della pandemia, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia avverte che una nuova stretta potrebbe essere imminente. Nonostante la curva dei contagi a livello nazionale stia rallentando, infatti, tra i diversi territori il virus non corre allo stesso modo. Il ministro poi si rivolge direttamente ai governatori, sottolineando che la possibilità di differenziare le restrizioni tra le province di ciascuna Regione “è già prevista”. Un concetto ribadito nelle stesse ore dal premier Giuseppe Conte e indirizzato soprattutto alla Puglia. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)che possano essercirosse“. Alla vigilia della nuova riunione tra l’Istituto superiore di sanità e la cabina di regia, convocata venerdì per analizzare i nuovi dati sul monitoraggio della pandemia, ilper gli Affari regionali Francescoavverte che una nuova stretta potrebbe essere imminente. Nonostante la curva dei contagi a livello nazionale stia rallentando, infatti, tra i diversi territori il virus non corre allo stesso modo. Ilpoi si rivolge direttamente ai, sottolineando che la possibilità di differenziare le restrizioni tra le province di ciascuna Regione “è già prevista”. Un concetto ribadito nelle stesse ore dal premier Giuseppe Conte e indirizzato soprattutto alla Puglia. Il ...

