Coronavirus | il ministro Boccia non esclude nuovi territori nella zona rossa

Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia non ha escluso che nei prossimi giorni altre regioni possano finire all'interno della zona rossa.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Coronavirus. Sri Lanka, ex ministro mangia pesce crudo in diretta: "Non trasmette il virus" Rai News Ministro Boccia: «Conferenza Stato-Regioni dalla sede della Regione Calabria. Ringraziamo Gino Strada»

«La prossima Conferenza Stato-Regioni, venerdì, la farò dalla sede della Regione Calabria. Ho già informato il presidente Spirlì». Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, i ...

Coronavirus, Boccia: "Non escludo altre regioni rosse"

Il ministro per gli Affari Regionali ad 'Oggi è un altro giorno' su Rai1: "Fino al 3 dicembre non è in discussione" il sistema dei parametri Condividi 19 novembre 2020 "Non escludo che possano esserci ...

