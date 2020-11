Coronavirus, il bollettino di giovedì 19 novembre. 36mila casi con oltre 250mila tamponi. 653 i morti (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 36.176 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 34.282). Le vittime sono 653 contro le 753 registrate il giorno precedente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 36.176 i nuovidiregistrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 34.282). Le vittime sono 653 contro le 753 registrate il giorno precedente. L'articolo .

In Italia oltre 36mila nuovi positivi. Calano decessi rispetto agli ultimi due giorni

Il bollettino diffuso oggi dalla Regione regtra 792 nuovi casi di persone positive al Covid-19 in Liguria, su un totale di 6.187 tamponi processati. Il bollettino riporta anche 15 decessi avvenuti fra ...Sono 36.176 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. Effettuati 250.186 tamponi (14,4% di positivi). Le vittime so ...