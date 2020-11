Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Genova, cittadini in coda alla mensa dei poveri multati per assembramento. Scuole chiuse a NY – LIVE (Di giovedì 19 novembre 2020) allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 22.15 – Arcuri: “Il vaccino non sarà obbligatorio” Coronavirus22.10 – Genova, cittadini multati per assembramento A Genova alcuni cittadini sono stati multati per assembramento mentre erano in coda alla mensa dei poveri. 20.00 – La ThyssenKrupp licenzia 11mila dipendenti per l’emergenza Coronavirus fonte foto ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020)rmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 22.15 – Arcuri: “Il vaccino non sarà obbligatorio”22.10 –peralcunisono statipermentre erano indei. 20.00 – La ThyssenKrupp licenzia 11mila dipendenti per l’emergenzafonte foto ...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 novembre: 36.176 nuovi casi e 653 morti - Adnkronos : ++#Coronavirus #Piemonte, 5349 contagi e 78 morti: il bollettino++ - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Coronavirus Lazio, il bollettino del 19 novembre: positivi in lieve calo, sono 2.697 - zazoomblog : Bollettino Coronavirus a Milano e in Lombardia: calano i ricoverati per la prima volta - #Bollettino #Coronavirus… -