Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 19 novembre 2020 (Di giovedì 19 novembre 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 19 novembre 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese Coronavirus: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 36.176 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 1.308.528. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 761.671. I guariti di oggi sono 17.020, per un totale di 498.987. Si registrano, purtroppo, anche altre 653 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 47.870. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 250.186 Aumentano i ricoveri in terapia intensiva di ben 42 unità portando ... Leggi su zon (Di giovedì 19 novembre 2020) Iaggiornati della Protezione Civile di19sull’andamento del contagio danel nostro Paese: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 36.176 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 1.308.528. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 761.671. I guariti disono 17.020, per un totale di 498.987. Si registrano, purtroppo, anche altre 653 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 47.870. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 250.186 Aumentano i ricoveri in terapia intensiva di ben 42 unità portando ...

