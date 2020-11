Coronavirus | i dati in Italia | 36 176 positivi | calano i decessi

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ecco i nuovisull'emergenzadiramati dal ministero della Salute: sono 36.176 i nuoviregistrati innelle ultime 24 ore (ieri 34.282). In netto calo il numero dei ...

Agenzia_Ansa : In Italia sono 37.255 i nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - VittorioSgarbi : #ilbeneeilmale «…La verità, ai tempi del coronavirus, resta così coperta da un velo di confusione, i dati uniformi… - TgrRai : #Coronavirus, @GIMBE: 'Il sistema di monitoraggio su cui si basano le decisioni politiche è inadeguato e fotografa… - FilctemCGILTR : Coronavirus: i dati e gli aggiornamenti del 19 novembre - cremaonline : #Covid19. I dati aggiornati della pandemia emessi dal #MinisterodellaSalute oggi, giovedì 19 novembre. In #Italia s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

L'Ats Insubria (Varese e Como) ha individuato due strutture ricettive "immediatamente fruibili per ospitare persone autosufficienti, asintomatiche o paucisintomatiche Covid-19 positive e contatti ...Sono 36.176 i nuovi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 34.282), in netto calo invece il numero dei decessi: 653 quelli odierni contro i 753 di ieri. Ecco i nuovi dati sull'emergen ...