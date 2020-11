Coronavirus, Gimbe: “Rallenta la velocità di crescita dei contagi. Allentare per Natale? Gravi conseguenze in termini di vite umane” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il trend dei nuovi casi di Coronavirus rimane in crescita, ma la velocità di aumento dei positivi è rallentata. In altre parole, spiega il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, il contagio “è come un’automobile che, dopo avere accelerato la corsa per settimane (incremento percentuale dei casi), ora viaggia ad una velocità molto elevata ma costante (numero di casi settimanali), nonostante abbia ridotto l’accelerazione”. Il monitoraggio della Fondazione conferma nella settimana 11-17 novembre, rispetto alla precedente, una stabilizzazione nell’incremento del trend dei nuovi casi: negli ultimi 7 giorni ci sono stati 242.609 nuovi contagi, contro i 235.634 del periodo 4-10 novembre. Allo stesso tempo però, nell’ultima settimana i morti sono stati 4.134, con un aumento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Il trend dei nuovi casi dirimane in, ma ladi aumento dei positivi è rallentata. In altre parole, spiega il presidente diNino Cartabellotta, ilo “è come un’automobile che, dopo avere accelerato la corsa per settimane (incremento percentuale dei casi), ora viaggia ad unamolto elevata ma costante (numero di casi settimanali), nonostante abbia ridotto l’accelerazione”. Il monitoraggio della Fondazione conferma nella settimana 11-17 novembre, rispetto alla precedente, una stabilizzazione nell’incremento del trend dei nuovi casi: negli ultimi 7 giorni ci sono stati 242.609 nuovi, contro i 235.634 del periodo 4-10 novembre. Allo stesso tempo però, nell’ultima settimana i morti sono stati 4.134, con un aumento ...

Lo rileva la Fondazione Gimbe che conferma i dati pubblicati dal monitoraggio Agenas sulla pressione dei positivi negli ospedali dell'isola ...

Crescono i pazienti colpiti dal coronavirus e ricoverati nelle terapie intensive: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, la soglia di saturazione è già stata superata in 17 Regioni nella ...

