Coronavirus, Gimbe: 17 Regioni oltre soglia per le terapie intensive (Di giovedì 19 novembre 2020) Crescono i pazienti colpiti dal Coronavirus e ricoverati nelle terapie intensive: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, la soglia di saturazione è già stata superata in 17 Regioni nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) Crescono i pazienti colpiti dale ricoverati nelle: secondo il monitoraggio della fondazione, ladi saturazione è già stata superata in 17nella ...

RaiNews : #Coronavirus, #Gimbe: 'Superata la soglia dell'1% della popolazione infetta'. Lo ha spiegato il presidente della f… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gimbe: “3mila morti in una settimana, in aumento del 70%. Sistema di monitoraggio delle Regioni è inad… - TgrRai : #Coronavirus, @GIMBE: 'Il sistema di monitoraggio su cui si basano le decisioni politiche è inadeguato e fotografa… - PetretRita : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Gimbe: “Rallenta la velocità di crescita dei contagi. Allentare per Natale? Gravi conseguenze in termini… - MaxiSironi : RT @Cartabellotta: #coronavirus: report @GIMBE 11-17 novembre. Il contagio è come un’automobile: dopo avere accelerato la corsa per settim… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gimbe Coronavirus, Gimbe: "Rallenta la velocità di crescita dei contagi. Allentare per Natale? Gravi conseguenze in termini di vite umane" Il Fatto Quotidiano Covid, in Sardegna una crescita lenta: ogni 100mila abitanti ci sono 658 casi

Nonostante sia sopra la soglia del 30 per cento per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 (37 per cento), la Sardegna ... Lo rileva la Fondazione Gimbe che ...

Deroghe a Natale, Fondazione Gimbe: avrebbe conseguenze gravi. Provenzano: inopportuno parlarne adesso

sia in terminidi salute delle persone che di vite umane", sottolinea il presidente della fondazione Gimbe, Nino Carabellotta, a commento dei dati relativi all'andamento epidemiologico del coronavirus ...

Nonostante sia sopra la soglia del 30 per cento per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 (37 per cento), la Sardegna ... Lo rileva la Fondazione Gimbe che ...sia in terminidi salute delle persone che di vite umane", sottolinea il presidente della fondazione Gimbe, Nino Carabellotta, a commento dei dati relativi all'andamento epidemiologico del coronavirus ...