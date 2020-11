**Coronavirus: Fontana, 'oggi in Lombardia ricoveri hanno segno negativo'** (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - "oggi, per la prima volta dall'inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno negativo ( -32 ). Un nuovo piccolo segnale di miglioramento". Lo scrive il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook. "Potrebbe essere un dato isolato o l'inizio della discesa, i numeri non sono alti come l'ondata che abbiamo affrontato a marzo, ma i nostri ospedali si stanno occupando con enorme impegno di 8.291 persone ricoverate e 915 pazienti in terapia intensiva", aggiunge. Consolidare il segno "meno" su questi due numeri "è la nostra assoluta priorità: cautela, distanziamento e mascherine". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - ", per la prima volta dall'inizio della nuova ondata, il totale deiinha( -32 ). Un nuovo piccolo segnale di miglioramento". Lo scrive il presidente della, Attilio, su Facebook. "Potrebbe essere un dato isolato o l'inizio della discesa, i numeri non sono alti come l'ondata che abbiamo affrontato a marzo, ma i nostri ospedali si stanno occupando con enorme impegno di 8.291 persone ricoverate e 915 pazienti in terapia intensiva", aggiunge. Consolidare il"meno" su questi due numeri "è la nostra assoluta priorità: cautela, distanziamento e mascherine".

