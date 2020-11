**Coronavirus: Fontana, 'oggi in Lombardia ricoveri hanno segno negativo'** (Di giovedì 19 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) su Notizie.it.

LegaSalvini : LOMBARDIA, #FONTANA: 'OSPEDALE FIERA NOSTRO PUNTO DI FORZA' - GCagnino : RT @antondepierro: Matteo #Salvini disquisisce su #smartworking e #lavoro in presenza'.A giudicare da questo intervento dell'eurodeputato b… - TV7Benevento : **Coronavirus: Fontana, 'oggi in Lombardia ricoveri hanno segno negativo'**... - PossidonioGiord : Misure differenziate in province della stessa Regione? “Si può fare”. Nell’ultimo Dpcm c’è “un meccanismo che cons… - VoceAmicaItalia : #Covid19: incontro Governo-Regioni domani su parametri - #coronavirus -