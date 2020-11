Coronavirus, due Regioni del Nord verso l'arancione (Di giovedì 19 novembre 2020) Covid, zona arancione per Lombardia e Veneto? L'indice Rt sembra calare, ma bisogna attendere il 27 novembre 2020. Liguria e Puglia forse rosse. Covid: zona arancione per Lombardia e Veneto? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Covid, zonaper Lombardia e Veneto? L'indice Rt sembra calare, ma bisogna attendere il 27 novembre 2020. Liguria e Puglia forse rosse. Covid: zonaper Lombardia e Veneto? su Notizie.it.

RaiNews : Gli austriaci saranno in regime di coprifuoco h24 e potranno uscire di casa solo per gli acquisti essenziali, per a… - folucar : RT @IlFriuli: Coronavirus in Fvg, in sette giorni incremento del 28,3% dei casi. La Fondazione @GIMBE ha aggiornato l'analisi dei dati su b… - system64738 : RT @mmayr5: Ricordate gli attacchi dei TRINARICIUTI all' Ospedale Fiera di Milano ?( pagato da privati non avevano potuto mangiarci ). Gui… - GIMBE : RT @IlFriuli: Coronavirus in Fvg, in sette giorni incremento del 28,3% dei casi. La Fondazione @GIMBE ha aggiornato l'analisi dei dati su b… - romaforever_it : Lazio multata per due tamponi di giugno slittati da sabato a lunedì -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, due positivi nella Reggina: test sierologici e tamponi per la squadra Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria Coronavirus oggi Marche: bollettino Covid 19 novembre. Su i contagi e incidenza al 30%

Sono 667 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore tra i marchigiani, la percentuale di positività risale al 30% (su 2.213 tamponi) dopo due giorni di calo. Saltamartini: "Nuovi posti in strutture san ...

Professionista in malattia: avanza la legge salva-scadenze

La proposta concede 45 giorni in più per tutti gli adempimenti senza sanzioni a consulenti e clienti. Possibile estensione ai casi Covid ...

Sono 667 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore tra i marchigiani, la percentuale di positività risale al 30% (su 2.213 tamponi) dopo due giorni di calo. Saltamartini: "Nuovi posti in strutture san ...La proposta concede 45 giorni in più per tutti gli adempimenti senza sanzioni a consulenti e clienti. Possibile estensione ai casi Covid ...