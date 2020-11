Coronavirus, dopo mesi non c’è più spirito di unità: dubito ne usciremo migliori (Di giovedì 19 novembre 2020) di Enrico Per quanto faccia ricorso al barlume di ottimismo concesso da un periodo decisamente tragico, mi ritengo molto dubbioso. Non riesco a pensare come la paura, la sofferenza, il dolore, l’incertezza del futuro possano renderci migliori. Certo, forse qualcuno avrà avuto il tempo e il modo di riflettere sull’ importanza della propria libertà che aveva data per scontata, altri avranno riconsiderato la propria scala di valori rendendosi conto di quanta parte della loro giornata era dedicata ad ideali futili. Altri ancora avranno riflettuto sull’ importanza dell’arte e infine qualcuno avrà scoperto il significato dell’empatia cercando di mettere le proprie risorse a disposizione di chi aveva bisogno. Quanti hanno avuto la capacità e la forza di trasformare un evento catastrofico in un momento di crescita? La riflessione che più mi tormenta è che tali risvolti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) di Enrico Per quanto faccia ricorso al barlume di ottimismo concesso da un periodo decisamente tragico, mi ritengo molto dubbioso. Non riesco a pensare come la paura, la sofferenza, il dolore, l’incertezza del futuro possano renderci. Certo, forse qualcuno avrà avuto il tempo e il modo di riflettere sull’ importanza della propria libertà che aveva data per scontata, altri avranno riconsiderato la propria scala di valori rendendosi conto di quanta parte della loro giornata era dedicata ad ideali futili. Altri ancora avranno riflettuto sull’ importanza dell’arte e infine qualcuno avrà scoperto il significato dell’empatia cercando di mettere le proprie risorse a disposizione di chi aveva bisogno. Quanti hanno avuto la capacità e la forza di trasformare un evento catastrofico in un momento di crescita? La riflessione che più mi tormenta è che tali risvolti, ...

