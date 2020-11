Coronavirus | dopo il 3 dicembre bar e ristoranti aperti anche di sera ma a Natale nuova stretta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dopo

iLMeteo.it

I ricercatori al Montana State University hanno convalidato e confrontato due metodi per l'inattivazione dell'agente causativo della malattia 2019 (COVID-19) di coronavirus che permetterebbe al virus ...è sotto la soglia del 30% per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19 (dati al 17 novembre); è sotto la soglia del 40% per quanto riguarda i posti letto in are ...