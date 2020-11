Coronavirus: domani in Cdm dl ristori ter di 1,3 mld, primi dicembre quater (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - domani sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sarà sia il dl ristori ter, per un valore di 1,3 miliardi destinati agli indennizzi immediati a tutte le attività coinvolte dalle chiusure in zona arancione e rossa, sia un nuovo scostamento di bilancio di 7 miliardi per finanziare altre misure in deficit. In queste ore si continua a ragionare sui numeri, ma al momento la nuova richiesta di scostamento da inviare al Parlamento ammonta a 7 miliardi, destinati a finanziare, in parte, anche i primi due dl ristori. Già nei prossimi giorni, rivelano inoltre le stesse fonti all'Adnkronos, il governo si metterà al lavoro su un dl ristori quater, che dovrebbe arrivare in Cdm tra fine novembre e i primi di dicembre. Mentre a inizio anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) -sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sarà sia il dlter, per un valore di 1,3 miliardi destinati agli indennizzi immediati a tutte le attività coinvolte dalle chiusure in zona arancione e rossa, sia un nuovo scostamento di bilancio di 7 miliardi per finanziare altre misure in deficit. In queste ore si continua a ragionare sui numeri, ma al momento la nuova richiesta di scostamento da inviare al Parlamento ammonta a 7 miliardi, destinati a finanziare, in parte, anche idue dl. Già nei prossimi giorni, rivelano inoltre le stesse fonti all'Adnkronos, il governo si metterà al lavoro su un dl, che dovrebbe arrivare in Cdm tra fine novembre e idi. Mentre a inizio anno ...

