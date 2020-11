**Coronavirus: Crisanti, 'il primo vaccino di gennaio io non lo farei'** (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - "Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. Per questo, senza dati a disposizione, io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio. Perché vorrei essere sicuro che questo vaccino sia stato opportunamente testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Ne ho diritto come cittadino e non sono disposto ad accettare scorciatoie”. Sono le parole del virologo Andrea Crisanti ospite oggi nello studio di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica di Focus, al Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dal 19 al 22 novembre. “Io sono favorevolissimo ai vaccini - ha continuato Crisanti - ma questi di cui si parla sono stati sviluppati saltando la normale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - "Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un. Per questo, senza dati a disposizione, io nonilche dovesse arrivare a. Perché vorrei essere sicuro che questosia stato opportunamente testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Ne ho diritto come cittadino e non sono disposto ad accettare scorciatoie”. Sono le parole del virologo Andreaospite oggi nello studio di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica di Focus, al Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dal 19 al 22 novembre. “Io sono favorevolissimo ai vaccini - ha continuato- ma questi di cui si parla sono stati sviluppati saltando la normale ...

TV7Benevento : **Coronavirus: Crisanti, 'il primo vaccino di gennaio io non lo farei'** (2)... - TV7Benevento : **Coronavirus: Crisanti, 'il primo vaccino di gennaio io non lo farei'**... - occhio_notizie : #Coronavirus, #Crisanti: 'Col primo #vaccino a gennaio non mi vaccinerei' - infoitsalute : Coronavirus in Veneto, Andrea Crisanti: «Oms troppo burocratica e politica» - ilfrenk : Davvero? il Comune spinge per tornare Zona Gialla? Bene, va implementato il contact tracing come sostiene Crisanti. -