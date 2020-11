Coronavirus, Conte precisa: “Possibili zone diverse in stessa Regione” (Di giovedì 19 novembre 2020) Chiarimenti sul DPCM Coronavirus, il premier Giuseppe Conte precisa: “Possibili zone diverse in stessa Regione”. “Sulla base di dati oggettivi, su richiesta del presidente della Regione”, c’è la possibilità di differenziare all’interno delle stesse Regioni, province più a rischio di altre: lo ha spiegato poco fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 19 novembre 2020) Chiarimenti sul DPCM, il premier Giuseppein. “Sulla base di dati oggettivi, su richiesta del presidente della, c’è la possibilità di differenziare all’interno delle stesse Regioni, province più a rischio di altre: lo ha spiegato poco fa il presidente del Consiglio, Giuseppe. Il premier ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Corriere : Conte: «Natale è raccoglimento spirituale, non viene bene in tanti» - pizzaital : RT @pizzaital: @robinmonotti @GiuseppeConteIT @Europarl_IT 9/ ... Conte voglio una RISPOSTA ?? #Italia #COVID19italia #CoronaVirus #Conte… - pizzaital : @robinmonotti @GiuseppeConteIT @Europarl_IT 9/ ... Conte voglio una RISPOSTA ?? #Italia #COVID19italia… - alcinx : RT @Open_gol: «A Natale occorrerà buonsenso, o a gennaio pagheremo il prezzo in termini di vittime. Non ce lo possiamo permettere» https://… -