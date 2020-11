Coronavirus: Conte, ‘leale collaborazione istituzioni fondamentale per uscirne’ (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “La sinergia tra i vari livelli dello Stato è fondamentale anche in una prospettiva di responsabilità, come ha detto nel suo appello Mattarella, la leale collaborazione è fondamentale per migliorare la performance del sistema Italia e per uscire dall’emergenza Coronavirus ma anche in prospettiva di rilancio del paese”. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea annuale dell’Anci. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “La sinergia tra i vari livelli dello Stato èanche in una prospettiva di responsabilità, come ha detto nel suo appello Mattarella, la lealeper migliorare la performance del sistema Italia e per uscire dall’emergenzama anche in prospettiva di rilancio del paese”. Così il premier Giuseppe, intervenendo all’assemblea annuale dell’Anci. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Corriere : Conte: «Natale è raccoglimento spirituale, non viene bene in tanti» - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'leale collaborazione istituzioni fondamentale per uscirne'... - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'in dl ristori ter norma per anticipo somme sindaci'... - zazoomblog : Coronavirus: Conte leale collaborazione istituzioni fondamentale per uscirne - #Coronavirus: #Conte #leale -