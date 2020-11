Coronavirus, bollettino del 19 novembre: 653 morti e 36.176 nuovi contagi in tutt’Italia (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 36.176 i casi di Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore, circa duemila in più rispetto a ieri, che portano il totale a 1.308.528. E' invece di 653 l'incremento delle vittime in un giorno, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 47.870. E' stabile il trend sull'incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore Leggi su firenzepost (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 36.176 i casi di Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore, circa duemila in più rispetto a ieri, che portano il totale a 1.308.528. E' invece di 653 l'incremento delle vittime in un giorno, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 47.870. E' stabile il trend sull'incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

